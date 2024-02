Prezzo non disponibile

Il giovane cantautore quest’anno al Festival di Sanremo con la canzone 'Vai' arriva nei palazzetti italiani con il suo nuovo tour 'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato': tappa barese al Palaflorio il 19 aprile 2024 alle 21.00.

