Progetto Alfarana: arti, mestieri e relazioni dal Medioevo all’Età contemporanea

Nei giorni 8 e 9 aprile 2024 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di bari Aldo Moro – Aula Contento – si svolgerà il workshop internazionale che chiude il Progetto Alfarana. Arti, mestieri e relazioni politico-commerciali dal Medioevo all’Età Contemporanea. Materiale e contenuti per un percorso virtuale, P.I. Prof. Francesco Mastroberti, finanziato nell’ambito del Bando Horizon SEEDS 2021.

Il progetto ha portato alla digitalizzazione degli statuti delle confraternite e corporazioni di arti e mestieri del Mezzogiorno conservati nella Raccolta Migliaccio posseduta dall’Università di Bari e recuperati presso fondi archivistici pubblici (segnatamente l’Archivio di Stato di Napoli) e privati. Il materiale è a disposizione degli studiosi sul sito www.alfarana.it che contiene anche una mappa virtuale relativa all’ubicazione sul territorio della città di Napoli e del Mezzogiorno delle confraternite.

Il workshop, oltre alla illustrazione del sito, presenterà i lavori scientifici da parte del gruppo di ricerca - formato da storici del diritto (Francesco Mastroberti, Stefano Vinci, Gaia Masiello, Michele Pepe, Storici economici (Giulio Fenicia, Ezio Ritrovato, Dario Dell’Osa, Potito Quercia) e Storici delle Relazioni Internazionali (Luciano Monzali, Federico Imperato, Giuseppe Spagnulo) – che si confronterà studiosi esterni come il prof. Marco Cavina dell’Università di Bologna Alma Mater e il prof. Marc. Ortolani dell’Università di Nizza, i quali porteranno il contributo delle loro ricerche sulle corporazioni rispettivamente per l’Italia settentrionale e per la Francia Meridionale.

L’obiettivo sarà quello di acquisire un quadro storico-comparativo del fenomeno nell’area mediterranea. Il Workshop inizierà nel pomeriggio dell’8 aprile 2024 (Sessione I, ore 14.30, Il progetto Alfarana, Sessione II, ore 16.45, Arti mestieri e professioni del Mezzogiorno nel constesto mediterraneo) e proseguirà nella mattinata del giorno successivo (Sessione III, ore 9.30, Arti e mestieri nel Mezzogiorno: statuti di confraternite, rapporti internazionali, trasformazioni, Sessione IV, ore 11.15 Aspetti di storia economica)

Bari, 7 aprile ‘24