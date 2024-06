Nella Chiesa Santa Teresa dei Maschi e nel centro storico di Bari l'evento artistico diffuso “Alla luce del sole”

Sabato 8 giugno 2024 la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi e le vie limitrofe, nel centro storico di Bari, saranno animate dall’evento artistico diffuso e partecipato “Alla luce del sole”.

Dalle ore 10:00 alle ore 20:30 si alterneranno esposizioni artistiche, una performance itinerante e una mostra. L’iniziativa è promossa dal processo di partecipazione proposto dal?Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari e finanziato da Puglia Partecipa, in partnership con le Associazioni Federico II Eventi e Vallisa Cultura, e in collaborazione con Aendor Studio e Imperfetta Project.



L’evento è rivolto a cittadini e turisti di tutte le età. L’intento è far immergere i partecipanti nell’atmosfera suggestiva della piazzetta prospiciente la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi che, con la fitta trama di stradine che la avvolgono nel cuore di Bari vecchia, rappresenta la mappa ideale, il luogo d’intersezione e dialogo tra percezioni e prospettive differenti sul mondo.??L’arte farà da guida: nell’ottica della condivisione dello spazio pubblico, gli artisti coinvolti, tra pittori, performer e scultori, seguiranno differenti linee espressive, guidando i partecipanti in percorsi poliedrici.

Il programma, nel dettaglio, prevede: dalle ore 10 alle ore 17 la realizzazione all’aperto di opere d’arte e una esposizione di arte pubblica a cura di Miguel Gomez e del Centro Bibart Santa Teresa; dalle ore 17:30 alle ore 18:30 un itinerario performativo dal titolo “Il filo di Arianna”, sul tema dell’inclusione sociale e di genere, con tre punti di raduno nella città vecchia (Piazza Mercantile, piazza del Ferrarese e Cattedrale) e destinazione Santa Teresa dei Maschi, a cura di Nilde Mastrosimone, Anna Maria Faraone, Biagio Monno in collaborazione con Aendor Studio e Imperfetta Project; infine, dalle 19 alle 20:30, sarà possibile visitare la mostra d’arte “Maestri italiani del XX e del XXI secolo” presso la chiesa di Santa Teresa dei Maschi.

La partecipazione è gratuita e non prevede la prenotazione.