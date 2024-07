Alla scoperta del casale di Balsignano

Il casale apre i suoi cancelli per mostrare i suoi tesori d'arte con visite guidate gratuite incluse nel biglietto di accesso.

Il complesso medievale si mostra integro nelle mura difensive trecentesche e nella struttura dell'area interna del cortile murato del castello dove è ancora visibile il ciclo di affreschi del XIII XIV secolo che decora gli ambienti della chiesa di Santa Maria in Balsignano oltre che la struttura dell'antico castello dei dalmatini. Nel complesso del villaggio oggi occupato da un uliveto secolare spicca la chiesa di San Felice, monumento unico del romanico pugliese per l'alta cupola decorata che spicca sulla vicina strada provinciale. Il casale custodisce anche un tesoro di biodiversità diviso tra l'uliveto, l'agrumeto interno e le monumentali piante di alloro e carrubo.



Il biglietto di ingresso al casale costa 5 euro, maggiori informazioni contattando la pagina

https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo/



Il casale è facilmente raggiungibile percorrendo la Provinciale di Cassano delle Murge e imboccando lo svincolo Bitritto Sud in direzione Modugno.