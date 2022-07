Alla scoperta del casale di Balsignano - Modugno

Il casale di Balsignano apre le porte in occasione dell'ultimo weekend di Luglio. Gli orari di visita sono di mattina 9:30 13:00 - 15:00 18:00 per il pomeriggio.



In questa occasione visite guidate speciali accompagneranno i visitatori alla scoperta del Casale, svelando le storie e permettendo al visitatore di apprezzare la storia di un luogo che ha preservato il suo aspetto medievale: "Visiteremo le sale del Castello, narreremo le storie dei santi presenti negli affreschi della chiesa di Santa Maria di Balsignano dove palinsesti diversi mostrano brani di affreschi del XIII e XIV secolo. Non mancherà ovviamente la visita della famosa chiesa di San Felice con la sua alta cupola, monumento nazionale dal 1909".



Il sito sarà aperto sia di mattina 9:30 - 13:00, che il pomeriggio 15:00 - 18:15



Ticket 5 €, i minori non pagano, previsti sconti per gruppi di 10 persone.



Vi ricordiamo di raggiungere il Casale servendovi della apposita Navetta Gratuita, con capolinea a Modugno in Largo Enrico De Nicola.



Non è necessario prenotare, le visite partiranno in base all'affluenza.

Per ulteriori info scriveteci a casalebalsignano@gmail.com o contattateci direttamente via facebook

con un messaggio alla pagina Casale di Balsignano Area archeologica Modugno



Modugno (Bari)

Casale Medievale di Balsignano

SP92, 70026 Modugno BA

9:30 13:00 - 15:00 18:00





da sabato 30 a domenica 31 luglio 2022

9:30 - 13:00 e 15:00 - 18:15





SP92, 70026 Modugno BA