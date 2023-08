Alla scoperta del Casale di Balsignano - Modugno

Sabato 12 e domenica 13 Agosto il casale di Balsignano si apre alle visite guidate.



Vi aspettiamo dalle 9:30 alle 13:00 (ultimo ingresso) e dalle 15:00 alle 18:15.



Adagiato sul ciglio di lama Lamasinata, il Casale di Balsignano nasce come insediamento benedettino tra X e XI secolo. Il sito archeologico monumentale comprende: il castello costituito da due torri in linea, la chiesa di Santa Maria in Balsignano recante affreschi del tardo XIIIsecolo, i resti dell'antico cenobio benedettino e la chiesa di San Felice, vero e proprio gioiello del proto-romanico pugliese.



Le visite guidate sono incluse nella tariffa di ingresso:



5 €biglietto intero, 3€ per studenti e docenti, gratuità secondo normativa MIC.



