Domenica 01 ore 17.15 appuntamento con " Alla scoperta del Museo Diocesano di Molfetta". Un percorso attraverso i secoli, dal villaggio neolitico ai grandi pittori del barocco italiano, passando per la monumentale Biblioteca del Seminario vescovile: "Scopriremo così la storia di una città millenaria, in bilico tra scienza e fede".



Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al museo



Punto d'incontro: Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale





N.B. MASSIMO 20 PARTECIPANT