Alla scoperta dell'Umbertino - visita guidata

Interno 12 nell'ambito del bando del Comune di Bari, in collaborazione con INSCENA scola di Teatro Cinema e Musical, con la guida abilitata Arturo Del Muscio e l'attore e regista Pasquale D'Attoma, propone una visita alla scoperta del quartiere umbertino. Una passeggiata tra liberty e art decò.



La visita con inizio alle ore 17 prenderà il via dal concept store Interno 12, via Giuseppe Bozzi 67, dove il gruppo tornerà e avrà occasione di brindare con un calice di vino rosso e prendere parte alla presentazione del libro di racconti Baresi nel Cuore con Cinzia Cognetti.



per info e prenotazioni potete contattare





su whatsapp 347.1227169