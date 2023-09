Prezzo non disponibile

Dal 07/09/2023 al 07/09/2023

il 7 settembre alle ore 18 nel Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste e Telegrafi) avra' luogo un seminario divulgativo dal titolo "Alla scoperta dell'Universo Invisibile: Materia Oscura, Onde Gravitazionali e Buchi Neri" con relatore il dr. Andrea Caputo del CERN di Ginevra. Il relatore presentera' lo stato dell'arte delle ricerca della materia oscura. Inoltre discutera' delle recenti scoperte avvenute nel campo delle onde gravitazionali e dei buchi neri. Il seminario avra' carattere divulgativo ed e' inteso anche per un pubblico non specialista.