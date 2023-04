Alla scoperta delle piante ed erbe spontanee dell'Alta Murgia ....proprietà officinali e gastronomiche

#geoventi è un’iniziativa volta alla promozione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale dell'Alta Murgia, nel percorso di candidatura a Geoparco UNESCO.

La Pro Loco di Toritto, in sinergia con la Pro Loco di Corato e la Pro Loco di Ruvo di Puglia ha pensato ad una serie di eventi da Marzo a Giugno

Sabato 22 e Domenica 23 Aprile sarà protagonista la Pro Loco di Toritto, la quale avvierà il ciclo di incontri dedicati alla scoperta e conoscenza delle piante ed erbe spontanee dell'Alta Murgia, loro proprietà officinali e gastronomiche . L'evento, prevede una due giorni , il sabato 22 Aprile a partire dalle ore 18.30 ci sarà un incontro conoscitivo sulle piante ed erbe spontanee dell'Alta Murgia presso l'Associazione Valeria Lepore e Un Sorriso per la Vita sita Piazza A. Moro 54, mentre la Domenica 23 Aprile a partire dalle ore 09.00 ci sarà una escursione sul campo lungo i sentieri della Murgia di Quasano con raduno c/o largo Fontana Vecchia a Quasano per chi è in autonomia, mentre raduno presso Piazzale Stazione a Toritto alle ore 08.30 per chi vuole usufruire di servizio tranfert.

Compila il modulo per iscriverti, i posti sono limitati!

https://docs.google.com/.../1dhqDTDiOuvC9VnGNSwNG.../edit...

Per maggiori info:

prenotazioni.geoeventi@gmail.com

prolocoruvodipuglia@libero.it

prolocotoritto@libero.it



3791281774