Alla scoperta di...orchidee selvatiche

Nell'ambito del programma #geoventi, patrocinato dal Parco Nazionale Alta Murgia, la Pro Loco di Toritto-Quasano in rete con Pro Loco di Ruvo di Puglia e Pro Loco di Corato, intende avviare una serie di eventi nei tre territori allo scopo di promuovere il territorio murgiano. Il primo evento, è previsto a Toritto il 25 e 26 Marzo con la conoscenza delle Orchidee spontanee che popolano la nostra Murgia. L'evento, prevede una giornata conoscitiva su queste spettacolari piante che si svolgerà a Toritto il 25 Marzo a partire dalle ore 18.30 in Piazza A Moro, 54 c/o la sede dell'Associazione Valeria Lepore e Un Sorriso per La vita a cura del dott Vincenzo De Leo. Durante la serata del 25 ci sarà anche la degustazione di prodotti tipici locali . Nella giornata del 26 Marzo, a partire dalle ore 09.00, sarà prevista una escursione con conoscenza sul campo delle orchidee spontanee lungo i sentieri della murgia di Quasano, supportata da esperti del campo della biologia e botanica. Sarà possibile prenotarsi all'evento compilando il seguente link con la possibilità di usufruire di un bus navetta :