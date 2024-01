Alla scoperta di Palazzo della Marra e della Pinacoteca De Nittis

Sabato 03 ore 17.00 vi portiamo all'interno di Palazzo della Marra alla scoperta della Pinacoteca De Nittis.

Un vero e proprio viaggio tra la Puglia, Napoli, Londra e Parigi. Un viaggio all'insegna dei colori e delle impressioni del celebre pittore barlettano, che con i suoi cieli smaltati, le scene di vita comune e la ritrattistica ha saputo riprodurre in tela una vera e propria epoca d'oro per l'arte e la pittura della fine del 1800. Vi guideremo alla scoperta di questi magnifici quadri, mostrandovi dettagli e particolari inaspettati, raccontandovi aneddoti legati alla vita artistica e privata di Giuseppe De Nittis e al lascito che sua moglie Leontine ha donato alla città di Barletta.

______________________________________

Costo: 10 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI ACCOMPAGNATI) + 4 euro (intero, sono previste riduzioni) di biglietto d'ingresso alla Pinacoteca

Punto d'incontro: Via Cialdini, 74



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.