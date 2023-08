Giovedì 31 ore 20.30 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO firmato Arturo e Pasquale: "Alla scoperta di Silva Arborelli con intermezzo teatrale" Andremo alla scoperta di Alberobello, la città dei trulli. Durante la visita guidata scopriremo scorci e ascolteremo le storie legate alla trasformazione in Città Regia, quando divenne libera dal giogo feudale dei conti di Conversano, e di come si viveva nella selva. Un'occasione per scoprire la storia dei luoghi oltre il fascino riconosciuto e affermato patrimonio UNESCO che tutti ammiriamo.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: via Indipendenza c/o parcheggio



Prenotazione obbligatoria inviando un messaggio di WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti