Venerdì 16 ore 19.00 appuntamento con "Alla scoperta di Taranto Vecchia". Passeggeremo tra i palazzi nobiliari e gli antichi monumenti della parte alta del centro storico, come la Cattedrale di San Cataldo e la chiesa di San Domenico. Entreremo nel cuore pulsante di Taranto vecchia, tra vicoletti nascosti, scorci e preziose testimonianze del quartiere bizantino illuminati dalla luce suggestiva dei lampioni a forma di lampara, ci soffermeremo sul canale navigabile, ponte girevole e passeggiata sulle antiche mura della città bagnate dal Mar Grande! Venite con noi e scoprirete la storia millenaria di Taras.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Piazza Castello c/o colonne doriche



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti