Alla scoperta di Noja, visite guidate durante la settimana santa a Noicattaro

Dopo due anni, grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale di Noicàttaro, ritorna il programma di visite guidate “Alla scoperta di Noja” dedicato ai riti religiosi e alle tradizioni che caratterizzano la Settimana Santa nojana. L’associazione culturale Work in Color che cura l’evento giunto alla IX edizione, propone un programma volto a far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e demoetnoantropologico del paese proprio durante le festività pasquali. Un momento molto suggestivo per la città di Noicàttaro, che vive ed è custode dei riti della passione da secoli.

Il primo tour, partito mercoledì 13 aprile, ha voluto raccontare l’origine delle processioni religiose e ciò che hanno significato per generazioni. Un percorso che racconta, oltre la fede, gli antichi culti e come i nojani hanno conservato e tramandato questo preziosissimo patrimonio religioso e culturale.

Giovedì 14 aprile alle 16:00 in programma una passeggiata naturalistica tra le due lame che abbracciano la città, “I riti in natura: lama Giotta e lama Paradiso”, con tappa ad un antico eremo che sorge su quest’ultima lama, ove si potrà assistere all’accensione del falò del giovedì santo e all’uscita della prima croce. Noicàttaro è circondata da aree naturalistiche di notevole importanza alle porte della città; con i tour e altre iniziative, l’associazione, insieme ad esperti e cultori della materia, intende porre l’accento su queste ricchezze da valorizzare e proteggere.

Sempre giovedì, alle 20:30, in collaborazione con la Pro Loco- Sez. Noja Pro, partono le visite guidate al teatro all’italiana più piccolo al mondo, il Teatro Cittadino, un tesoro di teatro, un teatro ottocentesco, semi-ipogeo, i cui lavori di restauro sono terminati da pochi mesi, ma che ha già suscitato notevole interesse: promosso dall’amministrazione comunale alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022, e non meno importante location del film “Pinocchio” di Matteo Garrone. Per dare la possibilità a più visitatori di conoscere il piccolo teatro e scoprirne il legame con i riti della passione, vi si potrà accedere accompagnati dalle guide dell’associazione Work in Color fino alla domenica di Pasqua.

Il ricco programma si conclude martedì 19 aprile, con La Pasquetta nojana: alla scoperta della cappella della Madonna Incoronata. Noicàttaro è uno dei 7 comuni d’Italia a festeggiare il martedì dopo Pasqua, nella suggestiva location quale la Chiesa campestre della Madonna Incoronata. Per la mattinata sono previste visite guidate a questo piccolo scrigno ricco di storia appartenente alla Basilica di San Nicola di Bari e alla famiglia Decaro.