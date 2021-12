Visita guidata 'Alle origini dell’oriente'

Prezzo non disponibile

Domenica 05 ore 17.30 appuntamento cin il secondo itinerario sul rione Madonnella: "Alle origini dell’Oriente"

Il rione Madonnella racconta come pochi la storia di Bari: "Partendo dalla piazza simbolo del quartiere, piazza Carabellese da tutti chiamata della Madonnella, andremo verso ovest esplorando le strade più antiche. Vedremo tracce dello stile Liberty ed Eclettico, citazioni medievali, il modernismo di Chiaia e Napolitano. Scopriremo storie dimenticate come antichi cinema all’avanguardia di cui ora resta solo memoria e di luoghi che divennero veri e propri modi di dire come la Latteria Principe oggi dinamica libreria fino a trovare l’unica lapide sopravvissuta dell’Oriente".



Costo: 10 euro ( i minori sono esenti dal pagamento)

Punto di Partenza: Piazza Diaz Vicinanze monumento a Diaz.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.