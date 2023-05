'Alle radici del canto' in scena al Teatro Abeliano

Radicanto

canto, voce recitante: Maria Giaquinto

chitarra classica, mandolino: Giuseppe De Trizio

sax: Claudio Carboni

chitarra elettrica, chitarra portoghese, oud: Adolfo La Volpe

batteria, riq, cajon: Francesco De Palma



La ricerca, la rielaborazione e la dedizione verso le tradizioni popolari "vive" di tutto il mediterraneo, hanno fatto dei Radicanto una delle più interessanti realtà musicali in Italia. La sensibilità di musicisti provenienti da differenti tradizioni musicali, dà vita a un'interpretazione non convenzionale dei canti d'amore e maternità, di lotta e di libertà, di fede e ritualità.

Alle radici del canto nasce infatti dalla voglia di esplorare attraverso la forma "canzone" in chiave d'autore acustica la musica del mediterraneo. La voce è il ponte immaginario che unisce non solo le diverse tradizioni musicali, ma anche la poesia che le attraversa. Il risultato è una performance musicale d'impatto, votata al ritmo, alla melodia e alla memoria di quella storia non ufficiale che non smetterà mai di insegnarci il futuro.



Un concerto potente e raffinato al tempo stesso, in cui l'universo sonoro della voce di Raiz si intreccia ai ritmi cadenzati, agli echi delle corde, delle pelli e dei papiri che scivolano come rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine.



pentagramma", il mediterraneo come una realtà panregionale, senza frontiere.