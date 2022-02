Alluccamm in scena al Teatro Abeliano

Potrebbe essere solo una delle tante storie disperate della vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Potrebbe anche voler raccontare come nacque ed esplose quella rivolta conosciuta come Le Quattro Giornate di Napoli. Potrebbe essere una storia di infanzia rubata, di ricerca di identità, di violenza, quelle storie che ben conoscono i femminelli di Napoli. Ma, forse, vuole essere un viaggio nei sentimenti, nelle emozioni, di chi vive in un corpo che non sente adeguato, di chi vorrebbe essere in grado di conoscere la gioia di una maternità, che è loro negata.

In nome della libertà

In difesa della diversità

Per i bambini felici che non sono stati

Per i figli amati che non sono stati

Per i figli che non avranno. Mai

ALLUCCAMM

REGIA E DRAMMATURGIA LUCA PIZZURRO

MUSICHE ORIGINALI ENZO GRAGNANIELLO

CON ANDREA FIORILLO, MAURO COLLINA

COSTUMI GRAZIELLA PERA

COREOGRAFIE LUANA IAQUANIELLO

ASSISTENTE ALLA REGIA SANDRO GALLO

FOTO SERGIO SIANO

PROGETTO GRAFICO LAURAINE CRISCIONE

SCENOGRAFIE FABRIZIO PIERGIOVANNI

UFFICIO STAMPA GABRIELLA GALBIATI

PRODUZIONE ELLEGIPÌ TEATRO 20