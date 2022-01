Alone in action, musiche di Monk, Marziliano e Standards

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) a Palazzo Pesce i riflettori sono puntati sul pianista Nico Marziliano e sul suo disco “Alone in Action”.



Un concerto in Puglia per ascoltare dal vivo l’album da solista di Nico Marziliano, pubblicato con Farelive Recording Label e dopo 15 registrati insieme ad altri artisti. Un progetto discografico maturato dopo anni ricchi di esperienze variegate e composto da 12 brani: tre originali, due interpretazioni di Thelonious Monk e alcuni standards jazz evergreen, riarmonizzati secondo la pratica jazzistica e il suo stile inconfondibile.



Protagonista assoluto fra gli affreschi della Sala Etrusca Nico Marziliano, pianista, arrangiatore e compositore jazz, una formazione fra Europa e America con maestri del calibro di Bley, D’Andrea e Schmeling, una carriera come piano solo, duo, trio, quartetto, quintetto, Big Band, che lo ha visto esibirsi con numerose orchestre, in occasione di celebri festival internazionali di musica e trasmissioni radiofoniche, come “Stasera a via Asiago 10” di Rai2, e attualmente impegnato nell’European Sound Project, insieme a famosi solisti italiani tra cui Fasoli, Raja, Trovesi, e come docente di Pianoforte jazz e Armonia jazz al Conservatorio Piccinni di Bari.