Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura la Cerimonia di chiusura della prima biennale di arte contemporanea della Murgia

Quattro mesi di coinvolgente fruizione dell’arte e un ottimo viatico di pubblico. Si conclude con il segno + la prima Biennale d'arte contemporanea della Murgia, il progetto realizzato sotto la direzione artistica di Michele di Leo che ha coinvolto oltre 150 partecipanti provenienti da 18 nazioni, in un connubio di linguaggi diversi e complessi e un comune denominatore: onorare le vittime di tutte le stragi e farsi costruttori di pace.

Martedì 18 gennaio a partire dalle ore 16 si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione presso il Museo di Altamura, uno dei quattro contenitori culturali interessati dall’esposizione, che ha ospitato al primo piano le opere dedicate al cinema sperimentale, all’architettura e alla fotografia artistica, e al secondo le sculture contemporanee.

Interverranno: Elena Silvana Saponaro, direttrice del Museo Archeologico di Altamura; Rosalba Alba Cifarelli, oncologo-curatrice esposizione medici artisti, Annamaria Mauro direttrice del Museo Archeologico Nazionale e Pinacoteca di Matera-Palazzo Lanfranchi- Arti figurative- Prima Sezione; don Giacomo Lorusso, Direttore del Museo Capitolare di Gravina e curatore della sezione dedicata agli artisti scomparsi; Mario Burdi, consigliere della Fondazione Pomarici Santomasi, ex Convento Santa Sofia, Castello Svevo; Francesco Notaro, Provate Banker- Comitato Organizzazione per Banca Generali Private; Giorgio Bertozzi curatore d’arte e presidente dell’associazione culturale Neo Art Gallery, Michele Di Leo; relazioneranno anche alcuni degli artisti partecipanti. Le conclusioni sono affidate a Maria Pia Di Medio, sindaco di Cassano delle Murge.

L‘evento, a cui si accede mediante biglietto di ingresso, sarà occasione privilegiata per visitare il Museo Nazionale Archeologico di Altamura.

Informazioni per il pubblico

Orario dell’evento: martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.45;

Costo dell’evento: € 3.00 biglietto intero; € 2.00 biglietto ridotto

Per informazioni Tel. +39 080/3146409

Email: drm-pug.museoaltamura@ beniculturali.it

Sulla base dei decreti legge del 24 dicembre 2021, n. 221 e del 30 dicembre 2021, n. 229 l’ingresso nei luoghi della cultura è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato e che indossino, correttamente e per tutta la durata della visita, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Green Pass rafforzato non è invece richiesto per i ragazzi di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del DL n. 52 del 2021.

In occasione di spettacoli ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nei musei, altri istituti e luoghi della cultura è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiori.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di visita, è possibile consultare il seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/01/Modalità-di-visita-luoghi-della-cultura-DRM-Puglia-Gennaio-2022.pdf