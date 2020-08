''Altarini di Ferragosto'', un’antica tradizione nelle strade di Rutigliano

È uno degli appuntamenti estivi più tradizionali in Puglia: gli «Altarini di Ferragosto» di Rutigliano.

Dalla ore 20 di Venerdì 14 alla mezzanotte di Domenica 16 Agosto, per oltre 50 ore, ininterrottamente, artistici altari rimarranno allestiti per le strade del Borgo Antico e di altri rioni cittadini.

Gli «Altarini di Ferragosto», addobbati con luminarie, drappi, fiori, piante, lucerne in terracotta, bandiere e lampioni di carta, sono vegliati dai devoti e visitati dai turisti in tutte le ore del giorno e della notte.

L’origine di questo atto collettivo di fede popolare risale ai primi anni dell’800 come forma spontanea di ringraziamento in onore della Madonna delle Grazie per aver salvato la città dal saccheggio delle truppe Francesi nel 1799 e di San Rocco per aver preservato Rutigliano dal contagio della peste che nel 1816 devastò la vicina Noicattaro.

Il Comune di Rutigliano, per sostenere questa manifestazione che coniuga arte, devozione e tradizione, ha raddoppiato quest’anno il contributo per le spese di addobbo floreale destinato a ciascun Altarino segnalato nei termini previsti da un Avviso Pubblico, portandolo a sessanta euro.

I turisti potranno visitarli nel Borgo Antico (via Scesciola, via Varese e vico Fornaci) e nei rioni Sirroni (via Gandhi), San Pio (viale dei Pini), Madonna delle Grazie (viale dell’Uva), Fragasso (due Altarini in via Elsa), Stazzoni (via Fogazzaro) e Belvedere (via Azezio).

Il sindaco Giuseppe Valenzano e l’assessore Viriana Redavid raccomandano a tutti i visitatori degli Altarini l’uso della mascherina e il distanziamento.

Info: 320.9041603 (InfoPoint Pro oco Rutigliano)