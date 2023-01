“Alter” – Lo Spettacolo di Circo Contemporaneo delle ragazze e dei ragazzi del progetto “No borders on the stage” al Teatro Kismet

In scena Venerdì 27 Gennaio 2023 alle ore 20.30, al Teatro Kismet Opera di Bari, lo spettacolo di Circo Contemporaneo “ALTER” Sul palco le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte al progetto dell’a.p.s. Un clown per amico: “NO BORDERS ON THE STAGE”, finanziato dal Bando URBIS del Comune di Bari, il programma che rientra nell’ambito del progetto PON Città Metropolitana 2014/20.

Con la regia di Michele Diana, Alter è un viaggio nel profondo del Sé, una ricerca di equilibrio costante tra il corpo e le menti che lo abitano, attraverso i linguaggi del teatro, dell’acrobazia e del Circo. Lo spettacolo è il risultato di oltre 350 ore di formazione sulle principali discipline circensi come: l’acrobatica, l’equilibrismo e la giocoleria. I partecipanti al progetto sono stati guidati in questo percorso non solo dagli insegnanti di circo dell’a.p.s. Un clown per amico: Michele Diana e Christian Lisco, ma anche da artisti di circo contemporaneo di affermate compagnie internazionali oltre che da insegnanti di scuole di circo professionali. Il progetto “No Borders On The Stage”, si è posto come obiettivo quello di creare una comunità interculturale di Circo attraverso la creazione di una compagnia di Circo Contemporaneo in grado autoprodursi e autosostenersi, difatti la messa in scena dello spettacolo non rappresenta la conclusione di questo percorso, ma piuttosto l’inizio di un nuovo capitolo, che vedrà impegnata, la neonata compagnia, non solo nelle repliche dello spettacolo ma anche in attività di animazioni e laboratori di Circo sul territorio.

I biglietti per lo spettacolo, che è consigliato ad un pubblico di adulti e bambini almeno dai 6 anni in su, sono prenotabili gratuitamente ed esclusivamente dal sito www.nobstage.com