Al via “Altri Mondi”, Antonella Albano danza per la prima volta a Bari con “Intima-mente”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prende il via domani, sabato 15 ottobre, alle ore 21, la stagione teatrale 2022/23 del Comune di Bari, dal titolo “Altri Mondi”, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Ad inaugurarla una prima assoluta di danza, in cui per la prima volta a Bari, sul palco del Teatro Piccinni, si esibirà Antonella Albano, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano, barese di nascita, che assieme a Nicola Valenzano ha creato specificatamente per la sua città di origine “Intima-mente”, uno spettacolo che unisce danza, musica e teatro.

“Gli altri mondi della stagione di prosa e di danza di quest’anno sono quelli della scuola, delle periferie, dell’Accademia delle Belle Arti, dell’Università, delle bambine e dei bambini che per la prima volta verranno al Piccinni insieme ai loro genitori, riscoprendo il teatro come esperienza emotiva e gli ideali che ci fanno vivere, sperare, lottare e resistere, spalancando le porte della città alla conoscenza dei saperi - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Siamo orgogliosi del fatto che molti degli artisti della scena nazionale e internazionale, protagonisti del nostro cartellone, siano di origini baresi: ospitandoli nella stagione comunale intendiamo riconoscere loro il valore della passione, dell’impegno e dei sacrifici che li vede tornare idealmente a casa, accolti a braccia aperte dalla città”.

La stagione prosegue dal 20 al 23 ottobre con il teatro contemporaneo di Daniele Finzi Pasca: “Nuda”, uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea.

Il 29 e 30 ottobre arriva a Bari lo spettacolo “Spezzato è il cuore della bellezza”, che è valso il Premio Ubu 2020-2021, nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica, a Mariano Dammacco, con Serena Balivo e Erica Galante.

Dammacco e Balivo saranno di nuovo in scena, assieme a Roberto Latini, in prima nazionale a Bari, con “Danzando con il mostro”, dal 3 al 6 novembre.

SCHEDE SPETTACOLI

DAB23

Sabato 15 ottobre 2022 – PRIMA ASSOLUTA

Badatea

Antonella Albano

INTIMA-MENTE

Da un’idea di Antonella Albano e Nicola Valenzano

con Antonella Albano, Piero Salvatori,Gioacchino Starace, Nicola Valenzano

coreografie Mauro Bigonzetti, Emanuele Chiesa, Mauro De Candia, Alessio Di Stefano, Francesco Ventriglia

musiche Renè Aubry, Gruppo musicale Assurd, Johann S. Bach, Frederic Chopin, PorzGoret, Piero Salvatori

regia NICOLA VALENZANO

Nato per condividere con il pubblico un incontro nella bellezza dell’arte, intima-mente è uno spettacolo che crea un connubio perfetto tra danza, musica e poesia. A danzare, per la prima volta di ritorno a casa, la nostra concittadina Antonella Albano, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano.

Ad affiancarla, accarezzando gli stati d’animo e le emozioni di passi a due e soli, il collega scaligero Gioacchino Starace. Mentre, la musica di autore suonata dal vivo da Piero Salvatori e la voce narrante di Nicola Valenzano ci condurranno alla fusione delle tre forme d’arte.

NUOVE ROTTE

Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre 2022

Compagnia Finzi Pasca / Gli Ipocriti Melina Balsamo / Teatro della Toscana

NUDA

Con Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia, Francesco Lanciotti

Musiche Maria Bonzanigo

Scenografia e accessori Hugo Gargiulo

Costumi Giovanna Buzzi

Video Designer Roberto Vitalini per Bashiba.com

Direttore di produzione, co-designer luci Marzio Picchetti

Scenografo associato Matteo Verlicchi

fotografia, visual design, comunicazione Viviana Cangialosi

Scritto e diretto DANIELE FINZI PASCA

In co-produzione con Gli Ipocriti Melina Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana, LAC Lugano Arte e Cultura, Chekhov International Theatre Festival, TKM ThéâtreKléber-Méleau, Festival InternacionalCervantino.

Ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Finzi Pasca, Nuda, la nuova creazione della compagnia, è uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro.

Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea.

Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate.

Un gioco acrobatico e teatrale reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme a un’installazione di luci interattiva intrecciati alla narrazione e un potente universo sonoro, compongono insieme questo spettacolo magico e surreale.

QUI E ORA

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022

Piccola Compagnia Dammacco/ Infinito / Operaestate Festival Veneto

Serena Balivo

SPEZZATO È IL CUORE DELLA BELLEZZA

e con Erica Galante

Disegno luci Stella Monesi

Ideazione, drammaturgia e regia MARIANO DAMMACCO

Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica

Lo spettacolo Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in uno scenario onirico. Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive.

NUOVE ROTTE

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre 2022 – PRIMA NAZIONALE

Infinito/ ERT, Teatro Nazionale / Compagnia Lombardi-Tiezzi

Serena Balivo, Mariano Dammacco, RobertoLatini

DANZANDO CON IL MOSTRO

Uno spettacolo di e con Serena Balivo, Mariano Dammacco, Roberto Latini

Drammaturgia Mariano Dammacco

Musiche Gianluca Misiti

Scene e costumi Francesca Tunno

Disegno luci e direzione tecnica Max Mugnai

Mostro. Creatura leggendaria o soprannaturale. La parola proviene dal termine latino monstrum che indica essenzialmente l’apparire, il manifestarsi, il mostrarsi improvviso di qualcosa di straordinario, un segno, un prodigio; e deriva dal tema di monere: avvisare. Il mostro è un ammonimento, un avvertimento per l’uomo.

In presenza del mostro si avverte il pericolo, si tende a fuggire, a correre via a perdifiato.

Non ci si volta neanche a guardarlo perché è così spaventoso che non lo si vuole vedere, non resistiamo alla tentazione di chiudere gli occhi e sperare che forse, il mostro, ce lo siamo soltanto immaginato. Poi apriamo gli occhi e il mostro è ancora lì, ci ha seguiti, ci sta guardando.

Allora ci fermiamo, proviamo a ricambiare lo sguardo, lo osserviamo e ci pare di riconoscerne alcuni tratti, ci appare familiare. Forse è il tuo mostro, fa parte di te, forse il mostro sei tu.

Così, lo spavento diventa più grande e si tenta di nuovo la fuga, ma fuggire da sé è molto difficile, allora provi ad avvicinarlo, a parlargli, a chiedergli chi è e cosa vuole da te. Il mostro forse non parla la tua lingua e tu non parli la sua. La situazione allora diventa penosa.

Io sono il mostro e questa è la mia storia.

BOTTEGHINO - La stagione è ancora più accessibile grazie a una formula abbonamento, “I fedelissimi”, più conveniente (12 spettacoli rispetto agli 8 della scorsa stagione, con una differenza di costo di soli 34 euro) in vendita sino al 22 ottobre, quest’anno c’è anche la possibilità di creare il proprio pacchetto personalizzato con le formule “Fai Tu!”, “Nuove rotte”, “DAB23”, in vendita nella biglietteria del Teatro Piccinni a partire dal 3 Ottobre 2022.

Info: www.teatropubblicopugliese.it