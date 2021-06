Gaetano Appeso ospitato da Bari social book e OrtoDomingo sabato 12 giugno ore 19.00 Ortodomingo è un orto urbano costituito da una comunità empatica e sostenibile . Al suo interno oltre a curare gli orti si realizzano diversi progetti tra i quali Bari social book. Infatti OrtoDomingo è uno spazio sociale per leggere. Quale migliore occasione allora, se non la presentazione di un libro che parla di luoghi semplici e ancora in parte incontaminati come “Asia Estrema “ di Gaetano Appeso? L’opera è un reportage scritto in prima persona. Dopo aver visto le sciagure del mondo protetto dall’acciaio delle navi da guerra, l’Ufficiale della Marina Militare Gaetano Appeso decide di mettere uno zaino sulle spalle e attraversare da solo il Sud-est asiatico, annotando l’intera esperienza su un taccuino. Dopo pochi giorni di viaggio smette di scrivere le proprie impressioni e lascia che siano gli abitanti del luogo a farlo, raccogliendo le loro storie, convinto che la realtà di un territorio possa essere raccontata attraverso la voce della gente che lo abita e attraverso le loro esperienze di vita. In questo modo attraversa il Vietnam, la Cambogia, il Laos, la Thailandia, la Malaysia e l’Indonesia ascoltando avidamente decine di persone incontrate sul cammino, dalle grandi città alle tribù indigene che vivono nell’entroterra. L’ultima storia raccontata appartiene allo stesso autore, che a poche settimane dal rientro decide di attraversare la grande isola del Borneo da sud verso nord, spostandosi di villaggio in villaggio e documentando il costume e le usanze delle comunità tribali che lo accolgono. Asia estrema è un libro che permette la scoperta di luoghi e culture remote, ma anche un viaggio interiore alla scoperta di noi stessi. L’evento sarà ricco di racconti, mostra fotografica, proiezione di video e degustazione finale.

