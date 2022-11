Amadeus, doppio appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana

Venerdì 18 novembre, alle ore 20.40, nella multisala Showville a Bari (Via Mario Giannini, 9) l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo Amadeus dedicato al grande compositore e musicista austriaco, Wolfgang Amadeus Mozart. (Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado al botteghino di Showville. In prevendita sulla piattaforma TicketOne.it).

Sul palco, insieme all’ICO, ci sarà il maestro José Miguel Pérez-Sierra considerato come uno dei più importanti direttori d’orchestra della sua generazione: una carriera fulminante che ha portato il musicista spagnolo a dirigere in alcuni dei più prestigiosi teatri e auditorium della Spagna, Italia, Francia, Germania, Portogallo, Georgia, Uruguay e Cile, abbracciando un vasto repertorio lirico e sinfonico che va dalla musica barocca a quella contemporanea.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Serenata Posthorn in Re K.320 di Wolfgang A. Mozart e Sinfonia n. 101 in re maggiore e “L’orologio” di Franz Joseph Haydn.

Il concerto sarà replicato sabato 19 novembre, alle ore 20.15, nella chiesa della Resurrezione a Bari (Via Caldarola, 30). L’ingresso è libero.