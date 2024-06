Amanda Sandrelli - la ninfa Calipso - Ad Libitum X

Calipso, colei che nasconde. È nella sua isola che Odisseo si trova ormai da sette anni quando Atena implora gli altri dèi di accorgersi di questo eroe che ancora non ha fatto ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Calipso gli ha offerto l’immortalità e la sua bellezza eterna. Odisseo sa a cosa rinuncia ma non vuole smettere di essere uomo mortale. La ninfa, piangendo, lo lascerà riprendere il suo viaggio.

Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, dà vita ad una umanissima Calipso e sceglie di accostarla, per contrasto, ad una Clitemnestra contemporanea. Racconterà di due abbandoni vissuti in modo diametralmente opposto. Racconterà di due donne che sono due volti della stessa Luna.

Amanda Sandrelli, attrice

Nunzia Del Popolo, arpa

Sergio Maifredi, regista



una produzione Teatro Pubblico Ligure



Polignano a Mare (Bari)

Museo Pino Pascali

Via Parco del Lauro, 119

ore 21:30

ingresso a pagamento

INTERO 25 euro, RIDOTTO (under25, over65) 20 euro

Info. 3929642809