"Amare Bari", l’appuntamento estivo dedicato gli sport acquatici

Torna l’appuntamento estivo con “Amare Bari”, la manifestazione per la promozione delle discipline acquatiche organizzata da Comitato regionale Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari, in programma da sabato 25 a giovedì 30 giugno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Giunta alla sua seconda edizione, Amare Bari presenterà 13 attività sportive - sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo sup water polo - con prove libere gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V.

Alle giornate di sport parteciperanno anche l’associazione Gens Nova e la Scuola cani salvataggio nautico di Donato Castellano con dimostrazioni e supporto alla manifestazione, e sarà dato ampio spazio all’inclusione sociale con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico.

Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi compilando il form disponibile a questo link.