“AmareBari”, la festa degli sport acquatici tra divertimento e salute

Si svolgerà dal 6 al 12 settembre a Bari, tra la spiaggia comunale di Pane e Pomodoro, il Circolo Canottieri Barion e il lungomare del capoluogo pugliese, “AmareBari”, manifestazione incentrata sulla promozione delle discipline nautiche del nostro territorio, organizzata dal Comitato Dipartimento Sport Bari , dall’amministrazione comunale e dalle singole federazioni degli sport praticati.

Sup, Bigsup, Paddleboard, Posturalsup, Supwave, Aquathlon, Dragonboat, Canottaggio, Vela, Kitesurf, Surf E Foil sono gli sport che saranno praticati. Si spazierà dunque da attività conosciute ad altre meno note, che tuttavia hanno trovato non solo in Italia ma anche sul territorio locale, atleti che le praticano.

Tra gli sport più singolari e meno noti ci sarà il Dragonboat, che si svolge su una imbarcazione a 20 posti, con la prua a forma di testa di drago. Particolarità di questa disciplina sportiva è il movimento aerobico della pagaiata per favorire il linfodrenaggio degli arti superiori e grazie allo svilupparsi dell'attitudine al lavoro di squadra, aiuta a condividere e quindi a superare i momenti di difficoltà. Questo lo rende uno sport adatto alle donne sottoposte a cure oncologiche. Obiettivo del Dragon Light e Marton Canoa club Bari asd, attive già da tempo nella zona di Bari con collaborazioni con Politecnico e istituti oncologici, hanno come obbiettivo principale del Progetto quello di promuovere la pratica del dragonboat e non solo, dotare la Puglia del suo primo equipaggio di donne in rosa.

Durante questa manifestazione, infatti, saranno coinvolte le associazioni dei Municipi I, III e V e sarà possibile avvicinarsi alle varie discipline con prove libere e gratuite, per le quali sarà necessario il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante. La manifestazione avrà inizio lunedì 6 settembre alle 10.30 con una conferenza stampa che si terrà al Circolo Canottieri Barion.

Info: 3286417284