Al Teatro Abeliano in scena Sara Bevilacqua in 'Amata terra mia'

Il 2 dicembre alle ore 21:00 per la rassegna I SOLISTI

SARA BEVILACQUA in "AMATA TERRA MIA". Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.'' Queste parole di Cesare Pavese vibrano nella mia anima sin da quando ero piccola e in tutte le mie scelte di vita artistica. Vi racconterò i segreti della Amata (Amara) Terra mia!

Biglietto singolo 10 euro acquistabile al botteghino del Teatro Abeliano oppure on-line su Vivaticket

INFO botteghino@teatroabeliano.com - tel. 080.5427678

Lo spettacolo rientra nell'ambito della Rassegna

I SOLISTI

2° ciclo di performance/studio

Ideata e coordinata da Vito Signorile

per l'ActorStudio del Teatro Abeliano

in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Un progetto di spettacoli/lezioni da parte di affermati Attori/trici della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come 'spazio vitale'.

