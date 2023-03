"Amazon: modelli di business & case history" - talk gratuito

Dopo il progetto pilota del dicembre 2022 che ha visto un folto numero di partecipanti entusiasti, il 2023 riparte con 5 masterclass (Be Skilled) dedicate all’innovazione e alla cultura d’impresa e diversi eventi di networking (Be Vision) completamente gratuiti che si terranno il giovedì alle 18.30 presso la sede dell’azienda in Via Amendola 172 c/o Executive Center, secondo piano. Un dibattito periodico sulla scoperta delle componenti ineliminabili della vita e del business: la crescita sociale e culturale, la sostenibilità, il rischio e l’adattamento, il cambiamento continuo. Un momento in cui esponenti del mondo imprenditoriale, delle Università e delle Istituzioni si incontrano per delineare insieme visioni di sviluppo possibile per l’impresa moderna. Giovedì 2 marzo, presso la sede Be Digit, durante l'incontro gratuito con Mario Laddaga, CEO e FOUNDER di INOXLM srl saranno approfonditi i modelli di business che si possono creare su Amazon e le basi della vendita su di esso. Un talk utile per capire come imprenditori di settore diversi sono riusciti a creare business milionari partendo da zero. Giovedì 9 marzo toccherà al docente Daniele Rutigliano, CEO e FOUNDER di AproWEB e AkkountWeb e consulente ecommerce per diverse imprese italiane. Strategie mirate, chatbot e nuove esperienze di acquisto: un incontro utile per capire cosa c'è alla base di un E-commerce di successo. “Siamo fortemente convinti che il confronto e il dibattito sia sempre fonte di ispirazione e crescita, soprattutto per gli imprenditori orientati all’innovazione continua e al mercato. Abbiamo creato questo programma per dare ai nostri clienti e stakeholders la possibilità di raccontarsi, imparare e crescere, perché l’innovazione è uno sport di squadra, una corsa staffette in cui si cresce solo se tutto il territorio cresce” afferma uno dei soci. La prima Masterclass partirà il 17 Marzo e sarà orientata al mondo dell’e-commerce. La scalabilità è l’obiettivo di ogni business digitale, soprattutto di quei modelli basati sulla vendita online. Le competenze che occorrono per mettere la scalabilità al centro del proprio modello di business sono trasversali: gestione efficiente dei processi, di volumi di vendita sempre crescenti, delle risorse tecnologiche in continuo aggiornamento. Questa specializzazione orami riguarda ogni business, dal negozio sotto casa alla multinazionale, siamo ormai tutti alle prese con la digital transformation. Prenota subito il tuo posto ? https://bedigit.it/bevision/