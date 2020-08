A Casamassima ‘American song book’, lo spettacolo che ripercorre cinquant’anni di storia del jazz

Casamassima come una piccola New Orleans. Certo, con un po’ di immaginazione e una buona dose di fantasia. Per un appuntamento – questo tutt’altro che frutto di immaginazione – dal notevole valore musicale, sociale e culturale.

È in programma l’1 settembre prossimo a partire dalle 21, nell’atrio della scuola elementare Guglielmo Marconi, ‘American song book’, lo spettacolo che ripercorrerà cinquant’anni di storia del jazz, a cominciare dalle origini. E non mancheranno commistioni con la musica brasiliana, così come momenti dedicati alle canzoni italiane d’autore.

L’evento, patrocinato dal Comune di Casamassima, vedrà arrivare in città personalità del panorama musicale riconosciute a livello internazionale. A dar vita allo spettacolo saranno infatti la tromba di Fabrizio Bosso, il sax di Claudio Allifranchini, l’organo di Bruno Montrone, la chitarra di Guido Di Leone e la batteria di Mimmo Campanale.

La serata si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid, con ingresso su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, dunque, è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, lo 080.65.30.104.