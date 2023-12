Amici tratto da “L’Amico Ritrovato” di Fred Uhlman all'Abeliano

L’amicizia è il filo conduttore di questo spettacolo portato in scena dalla compagnia stabile del Teatro del Torrino. Un’amicizia che diventa l’archetipo delle relazioni umane, dove il bianco e il nero inevitabilmente si “colorano” e si “sporcano” a vicenda. Il tutto avviene in una Stoccarda, quella del 1932, che precipita nel baratro del nazismo e delle persecuzioni razziali. Due ragazzi nell’arco di un anno scolastico, scoprono quanto profondo e gioioso, ma anche quanto doloroso possa essere un rapporto di amicizia. Sono due personaggi distanti anni luce per cultura e ideologia: il narratore, ebreo figlio di medico, e l’amico, aristocratico e figlio di antica stirpe ariana che sostiene il nazismo. Lo spettacolo si snoda come la ricostruzione di una testimonianza di una persona ormai vecchia che racconta il suo ricordo, la sua nostalgia di una giovinezza tradita. Come in un puzzle scomposto, dove tutti i pezzi man mano torneranno al loro posto, attraverso musica, canzoni, immagini, si arriverà ad avere un chiaro quadro di un mondo che, nella sua essenza, disgraziatamente, ancora non è troppo lontano da noi. Un modo diverso per onorare “il giorno della memoria”, un modo che regala uno spiraglio di speranza, perché è possibile credere che i “figli” possano ricomporre ciò che i “padri” hanno diviso.

Con Pietro Sparvoli e Santiago Narciso

liberamente tratto da “L’Amico Ritrovato” di Fred Uhlman

voce narrante di Arnoldo Foà

adattamento e regia di Luca Pizzurro

Produzione: EllegipìTeatro20