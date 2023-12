Amo Festival, Marocco e Italia si incontrano nell'azzurro di Casamassima

Italia e Marocco si incontrano a Casamassima con AMO Multicultural Festival: Azzurro, Mediterraneo e Oltre. Scopri il programma completo del grande festival multiculturale:

???????? ?? ????????

Ore 10:30 - Via Bari (Piazzetta S. Pio)

Partenza corteo per la pace e per la fratellanza tra i popoli. Arrivo in P.zza Aldo Moro.

Ore 18:00 - Laboratorio Urbano Officine Ufo Casamassima

"Azzurro: due città, un mondo" • Tavola rotonda alla presenza di autorità istituzionali della Regione Puglia, di Casamassima e di Chefchaouen (Marocco), esperti di tutela internazionale dei diritti umani ed esperti in geopolitica. A seguire concerto del gruppo “In…canto di Donne”

?????? ?? ????????

Ore 17:30 - Piazza del Popolo (Borgo antico)

La Piazza dei Popoli • Laboratori di animazione, danze mediterranee, drum circle, esecuzione di tatuaggi all’henné, laboratorio di scrittura araba, riproduzione del rito del Thè e sfilata di abiti tradizionali. Stand di pettole, frittelline e cioccolata calda.

Ore 20:00 - Piazza del Popolo (Borgo antico)

Concerto “Cantiere Comune Mediterraneo”, un’orchestra itinerante sperimentale che “pesca nel Mediterraneo” sonorità comuni tra tutti i popoli.

???????? ?? ????????

Ore 11:00 - IISS Rosa Luxemburg (Via Deledda)

Laboratorio enogastronomico e percorso tra i prodotti tipici del Mediterraneo a cura degli studenti e professori dell'istituto

Ore 16:00 - Porta Orologio

Immersive tour nel borgo antico alla scoperta delle due città azzurre con guida turistica, podcast, foto e racconti

Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti. Scopri di più su www.amofestival.it