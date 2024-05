Amor sacro e amor profano in un concerto ricco di fascino

Giovedì 16 maggio alle 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato, a Bari, affascinante concerto per voce e pianoforte a quattro mani organizzato dall'Associazione Auditorium in collaborazione con l'Associazione Seven Arts.

Saranno di scena la cantante Giovanna Carone ed il duo pianistico formato da Gemma Dibattista e Marilena Liso per una serata di musica originale e coinvolgente.

Un incontro fra tre musiciste dai percorsi differenti fra loro, che hanno trovato un punto di fertile contatto attraverso un progetto unico nel suo genere, sia perché non esisteva letteratura musicale per questo tipo di formazione, sia perché eccellenti compositori, pugliesi e non, hanno scritto brani, ognuno con un personale stile compositivo, che hanno come matrice comune le diverse declinazioni del canto amoroso e la Poesia italiana……



Prenotazione WhatsApp 340.4142661