Amorosi Guerrieri a palazzo Pesce

Sabato 27 febbraio 2021 alle ore 19.00 Palazzo Pesce, in diretta streaming sui suoi canali social, presenta il tenore siciliano Giulio Pelligra, tra i più interessanti della sua generazione, impegnato regolarmente nei più prestigiosi teatri d’opera italiani e all’estero in un repertorio che spazia dal Belcanto a Verdi e al repertorio francese, con un programma dedicato alla figura del tenore romantico dal nome “Amorosi Guerrieri”. Le pagine scelte dalle opere di Rossini, Verdi, Gounod e Offenbach raccontano di giovani innamorati, passionali e impulsivi, lacerati da forti contrasti interiori, di eroi perseguitati e ribelli, che passano, senza troppe digressioni psicologiche, dal ripiegamento disperato allo slancio epico. Al pianoforte Vincenzo Cicchelli che da quasi venti anni si dedica all’accompagnamento del canto e alla divulgazione del vasto repertorio per voce e pianoforte attraverso programmi tematici.



L’iniziativa, che potrà essere seguita sui canali Facebook, Instagram e Youtube, è a titolo gratuito, ma chi desidera effettuare una donazione e aiutare a interrompere il silenzio imposto dall’emergenza Covid-19 potrà visitare il sito della biglietteria di Palazzo Pesce e versare la sua quota di complicità.

Per ringraziare i sostenitori dell’iniziativa, Palazzo Pesce offrirà loro una registrazione in HD degli eventi, per godere dello spettacolo in qualsiasi momento e senza il bisogno di alcuna connessione.