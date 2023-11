La regista francese Anais Tellenne con il suo “L’Homme d’argile” ospite all’AncheCinema

Dopo il successo della serata del 15 novembre con Lily Amirpour, regista americana che ha chiuso la prima parte della tredicesima edizione della rassegna barese, prende avvio la seconda parte di “Registi fuori dagli ScheRmi”, che si delinea come una sorta di festival per via delle date molto ravvicinate, con un’immersione nel miglior cinema d’autore in circolazione, appuntamenti che si terranno tra l’AncheCinema e il Cineporto di Bari nei primi quindici giorni di dicembre.

Ad aprire questa seconda parte della rassegna, venerdì 1 dicembre alle 20.45 all’AncheCinema, sarà la regista francese Anais Tellenne con il suo “L’Homme d’argile”, uno dei film più acclamati dell’ultima Mostra del cinema di Venezia, interpretato da Emanuelle Devos, una delle attrici più importanti del cinema francese ed europeo, affiancata da uno straordinario Raphael Thierry. Insieme alla regista interverrà il direttore artistico della rassegna Luigi Abiusi.

Film d’amore, d’arte, di poesia, tra realtà e favola, con delle musiche di rara bellezza, “L’Homme d’argile” racconta la storia di un tozzo, timido custode di una villa nella campagna francese dove vive con sua madre. Passa il tempo lavorando, suonando la cornamusa e bevendo nei pub. Un giorno non arriva la proprietaria della villa, una famosa artista che cambierà il corso delle cose.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.