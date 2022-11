All'AncheCinema "La musica pianistica dal '900 alla contemporaneità", concerti di Daniele Fasani, Michele Guerrieri e Armando Sabbarese

Quinto appuntamento, martedì 22 novembre alle ore 20:30, della rassegna di musica classica MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e la direzione artistica di Giovanna Valente. In programma “La musica pianistica del ‘900 storico alla contemporaneità”, un excursus musicale che spazierà da Stravinsky a Ustvolskaya, passando da Murail a Tanaka in una serie di esibizioni di Daniele Fasani, Michele Guerrieri e Armando Sabbarese, giovani talenti pianistici dell’Accademia di Pinerolo, una delle più importanti e riconosciute istituzioni di alta formazione italiane.

Vincitore di numerosi concorsi in ambito nazionale e internazionale, Daniele Fasani tiene regolarmente concerti come solista o in formazioni da camera, sia in Italia che all’estero. Molto impegnato nell’ambito della musica contemporanea, nel 2016 e 2019 è stato ospite a Radio 3, dove ha suonato musiche di S. Gorli e M. Kagel. Nel 2015 e 2016 è stato selezionato come pianista nell’orchestra da camera giovanile della Biennale di Venezia (Biennale College Musica), mentre nel 2017 e 2018 è invitato come pianista nell’Ulysses Ensemble, prestigiosa formazione internazionale, con cui si è esibito in Francia e Inghilterra. Nel marzo 2018 prende parte al prestigioso Concours International de Piano d’Orleans, uno dei massimi riconoscimenti nell’ambito della musica contemporanea, superando la fase eliminatoria. Pianista dalla forte vocazione didattica, dal 2019 ha all’attivo numerose esperienze d’insegnamento presso i Conservatori di Brescia e Bergamo, Trieste e Cuneo.

Laureato in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro nel 2020, invece, Michele Guerrieri, ha studiato con i maestri Arnaldo Giacomucci, Enrico Belli, Giovanni Valentini. Nel 2021 ha iniziato la collaborazione artistica con il maestro Andrea Silvestrelli portando in scena al “Teatro delle Muse” di Ancona, a Mondolfo, Jesi, Osimo ed Ostra, l’Opera “Il castello del duca Barbablù” di Béla Bartok, nella riduzione per pianoforte solo. Ha partecipato a Concorsi musicali Nazionali e Internazionali vincendo 3 volte il Primo Premio al Concorso Europeo di Musica "Città di Sirolo". Guerrieri, inoltre, ha suonato più volte in concerti nell’ambito degli eventi “Itinerari” organizzati dai Cantieri Musicali Ancona (CMA) ed è stato docente di una cattedra di pianoforte presso la Scuola di Musica “Vincent Persichetti” di Falconara Marittima.

Acclamato da critica e pubblico, infine, il pianista italiano Armando Sabbarese svolge intensa attività concertistica sin dal suo debutto in pubblico all’età di cinque anni. Recentemente protagonista di un tour di concerti tenuti a New York, nella prestigiosa Carnegie Hall e in altre importanti sale da concerto della Virginia e dell’Arkansas, Sabbarese si distingue da sempre per estro e originalità esecutiva. In Italia è stato protagonista di diversi festival in importanti teatri e sale da concerto di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Ragusa; in Europa a Bruxelles, León e Lugano, nonché a Lviv, in Ucraina, dove si è esibito con la KLK Symphony Orchestra. Vincitore assoluto di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, Il pianista è stato apprezzato per le sue magistrali esecuzioni di importanti compositori quali George Crumb, Galina Ustvolskaya, Henry Cowell, Karlheinz Stockhausen.

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE è una rassegna che proseguirà fino al 19 dicembre dedicata alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE | ORE 20:30

La musica pianistica dal ‘900 storico alla contemporaneità

Programma

DANIELE FASANI

M. Kagel: MM51 per Pianoforte e Metronomo

I. Stravinsky: Tango & Piano-Rag Music

S. Sciarrino: Variazione su uno spazio ricurvo

T. Murail: Comme un oeil suspendu et poli par le songe

MICHELE GUERRIERI

A. Scriabin - Sonata n°9 “messa nera” (1913)

T. Takemitsu - Rain tree sketch II (1992)

K. Tanaka - Techno Etudes (seconda serie, 2020)

1: Psychedelically

2: Color and Emotion Study - Lightly and gently

3: Forcefully and Solidly

ARMANDO SABBARESE

Henry Cowell: Three Irish legends

Valentin Silvestrov: Bagatellen

Galina Ustvolskaya: piano sonata 6

BIGLIETTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

+ diritti di prevendita

Biglietti disponibili online su Vivaticket

INFO

SMS/WhatsApp 329 611 22 91