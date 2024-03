AncheCinema e Dj Violet Tear presentano MOVIEIGHTIES | Maledetti anni 80!

Possiamo affermare con orgoglio che Movieighties, il party interamente dedicato alla musica anni 80, sia ormai divenuto l'appuntamento più atteso ed amato in città. Con ben 3 sold out alle spalle, ecco il nuovo ed esclusivo appuntamento nel magico AncheCinema a Bari.

Immaginate uno storico cinema in centro città. Immaginate un magico schermo che, d'improvviso, si illumina.

Immaginate che, ad un tratto, parte un brano che vi mette una gran voglia di ballare e cantare. Immaginate delle luci che si muovono a ritmo di musica e che la pista si riempia di gente famelica di musica e divertimento.

Immaginate delle fantastiche proiezioni capaci di scavare nei vostri ricordi inondandovi di indescrivibili emozioni.

Hey...Stop, basta immaginare...aprite gli occhi siete ad AncheCinema con Movieighties e i maledetti anni 80!

Movieighties è il nuovo format tutto da ballare e guardare interamente dedicato alla musica e alla cultura anni 80 creato per voi da Dj Violet Tear.

Un party rivolto a tutti gli appassionati del genere e a tutti coloro che hanno voglia di un incredibile viaggio indietro nel tempo, in quella che ormai si può considerare per stravaganza, estro e originalità, la più amata decade musicale di tutti i tempi.

LA MUSICA:

New Wave, Synth-Pop, Italodisco, Pop, Rock, Post Punk, Cartoon, Dark Wave, Electro Pop, New Romantic...

I VIDEO:

Spezzoni cinematografici, immagini dell'epoca, videoclip musicali, spot TV e tanto, tanto altro.

Come si fa a ballare in un cinema?

Vieni a scoprirlo, rimarrai incantato!

sabato 6 APRILE 2024

Start H 22:00.

Consigliato l'acquisto del ticket salta fila online qui: bit.ly/MOVIEPARTY

PROMO TICKET ONLINE15€ + prevendita

Biglietto la sera stessa al botteghino: 20€ + prevendita

Nel ticket è compreso il GUARDAROBA.

(non sono incluse consumazioni)

INFO SMS/WhatsApp 329 649 9552

ANCHECINEMA - Corsa Italia 112 - Bari

PARCHEGGI a pagamento aperti H24

METROPARK Corso Italia 138 + GestiPark Battisti



Web: www.anchecinema.com