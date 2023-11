Andrea Simone De Nicolò piano recital, musiche di Listz, Chopin e Rachmaninoff

Venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce apre le sue porte al recital solistico del pianista Andrea Simone De Nicolò.

Un concerto classico in Puglia per immergersi nelle sonorità romantiche di alcune delle pagine più evocative e impegnative della musica per pianoforte: “Bénédiction de Dieu dans la Solitude” di Franz Liszt, terzo dei dieci brani del ciclo “Harmonies poétiques et religieuses” composto sull’omonimo ciclo di poesie di Lamartine; “Ballade” op. 52 n. 4 e “Scherzo” op. 31 n. 2 di Frederic Chopin, due vette quanto a intensità emotiva e abilità tecnica nel repertorio del compositore polacco; “Etude Tableau” op. 39 n. 9 e “Variazioni su un tema di Corelli” op. 42 di Sergej Rachmaninoff, per concludere il viaggio musicale con le atmosfere ormai tardo-romantiche del compositore russo. Tutto affidato all’interpretazione di Andrea Simone De Nicolò, giovanissimo talento barese – di lui si sono interessati Rai Uno, Rai Gulp, Telenorba e Rai Tre Bolzano –, una delle eccellenze del Conservatorio Piccinni di Bari, dove studia nella classe di Giuseppe Campagnola, e già una carriera importante con formazione alla Feuerwerk Einbeck International Piano Academy di Einbeck in Germania, perfezionamento con Pierluigi Camicia, Jingxian Xie e Benedetto Lupo, circa cinquanta tra primi premi assoluti e primi premi in concorsi internazionali in Italia, Europa, Emirati Arabi, Canada e Federazione Russa, e un’attività concertistica che lo ha visto esibirsi, oltre che in Italia, in Svizzera, Germania, Austria e Serbia.