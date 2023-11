La band di 'Anema e Core' torna al Country Club di Bari

Prezzo non disponibile

Dopo il sold out di sabato scorso, il Country Club di Bari è già pronto a riaccogliere Gianluigi Lembo e la band di Anema e Core, la storica Taverna di Capri: appuntamento già fissato per sabato 20 gennaio 2024. Sarà un’altra grande serata animata dalla formazione del tempio del divertimento più noto d'Italia e luogo cult per generazioni di vip da oltre vent’anni.

Sabato scorso grande successo del dinner show organizzato da Inside Emotions Luxury Events, con la partecipazione di Amicar Lexus. Tra gli ospiti della serata anche l’attore Max Giusti, protagonista di un fuori programma che ha entusiasmato gli ospiti presenti.

Per una notte il Country Club si è trasformato nella celebre Taverna caprese, con uno spettacolo che ha visto la tradizione degli chansonnier fondersi con i pezzi da novanta della musica napoletana, dai grandi classici anni '70 alle più recenti hit di successo internazionale, sul palco anche tanta ironia con Gianluigi Lembo, degno erede di papà Guido. Il pubblico, come nella migliore tradizione di Anema e Core, è stato assoluto protagonista della serata, cantando, ballando e divertendosi in modo sano e genuino.

Le prenotazioni per il 20 gennaio 2024 sono già aperte. Per maggiori informazioni tel. 333.7817105, www.insidemotionsevents.com.