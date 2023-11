Torna a Bari “Anema e Core”, musica, intrattenimento e puro divertimento con la storica band di Capri

Dopo il grande successo riscosso a marzo torna a Bari “Anema e Core”, il tempio del divertimento più noto d'Italia e luogo "cult" per generazioni di vip da oltre vent’anni. Sabato 25 novembre, alle 21, il Country Club (strada Santa Caterina, 18G) ospiterà la band capitanata da Gianluigi Lembo, che ha preso il posto lasciato da papà Guido, storico chansonnier e fondatore della taverna dei vip. La tappa barese, organizzata da Inside Emotions Luxury Events, con la partecipazione di Amicar Lexus, rientra nel tour invernale che vede la band in giro nei club, teatri e palazzi istituzionali più esclusivi d’Italia, e non solo: da New York a Los Angeles, passando per Dubai, Venezia, Milano, Roma, Napoli, fino alle tappe in Sicilia e Puglia. Ed è proprio in Puglia che il celebre “by night caprese” torna sul palco di uno dei club più rinomati della regione, per una serata che vedrà la tradizione degli chansonnier fondersi con i pezzi da novanta della musica partenopea, dai grandi classici anni '70 alle più recenti hit di successo internazionale e tanta ironia.

Ma “Anema e Core” non è solo un omaggio alla canzone napoletana. L'energia e l'entusiasmo che animano la taverna servono a scaldare il pubblico che diventa parte dello spettacolo. Non c'è alcun canovaccio, ma l’arte dell'improvvisazione che trascina e mette il buon umore.

Tantissimi i personaggi dello star system che negli ultimi anni hanno animato la taverna più vip d'Italia, da Jennifer Lopez a Leonardo di Caprio, passando per Matthew McConaughey, le star dell'Nba Lebron James e Michael Jordan, Lapo Elkann, Simona Ventura e Paolo Sorrentino.

Uno show unico, pronto a far vivere ai suoi ospiti tutto il glamour dell’isola.

Per maggiori informazioni tel. 333.7817105, www.insidemotionsevents.com.