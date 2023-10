Angelina Mango in concerto al Demodè Club

Sabato 14 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba), si esibirà Angelina Mango con una data del suo "Voglia di vivere Tour", con il quale la cantautrice nel corso di ottobre girerà, per la prima volta, i club delle principali città d'Italia, proponendo i suoi successi che l’hanno resa una delle artiste più seguite della Generazione Z, come testimoniano i numerosi “sold out” registrati.

Figlia del cantautore Giuseppe Mango, noto come Mango e Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, Angelina Mango si è fatta conoscere ai più attraverso talent show “Amici di Maria De Filippi”, in cui si è classificata al secondo posto e dove ha trionfato nella categoria canto. Ma il suo debutto come cantante è datato 2020 con il primo singolo “Va tutto bene” che ha anticipato l'EP di debutto “Monolocale”. A seguito del suo esordio, un anno più tardi, ha iniziato ad affiancare importanti artisti nei live, aprendo i concerti di Caccamo e Michele Placido. Nello stesso periodo ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani, con il brano “La tua buona colazione”, non venendo selezionata tra i finalisti. Nell'ottobre 2022, dopo aver firmato un contratto con Sony Music ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Bruni, partecipando al Concerto del Primo Maggio a Roma e al concorso musicale “Musica da bere”, dove ha vinto il Premio Live. Con questo bagaglio di esperienze e vari successi alle spalle, ha raggiunto il grande pubblico grazie al talent show delle reti Mediaset.

Proponendo i suoi successi come la hit estiva “Ci pensiamo domani” e l’ultimissima “Che t'o dico a fa'”, pubblicata prima dell’inizio del tour, Angelina Mango si esibirà dal vivo sul palco del Demodè Club, diretto da Dario Boriglione, abbracciando musicalmente i suoi fan che hanno fatto registrare, anche in questa data, il tutto esaurito.

Al termine del concerto, organizzato da Ambaradan srl, si continuerà a ballare con il party “Indie power”, dedicato totalmente alla nuova scena indie con tutte le contaminazioni, dall’urban al punk rock, ai graffiti pop. Saranno dunque mixati, ballati e cantati brani di artisti quali Coez, Calcutta, Gazzelle e tanti altri che animano questo genere musicale tanto amato.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00