Angelo Branduardi con 'The Hits Tour' apre la settimana di eventi gratuiti a Castellana Grotte

Lunedì 22 agosto sarà Angelo Branduardi - The Hits Tour ad aprire la settimana di eventi gratuiti a Castellana Grotte (Ba) per Piazze d’Estate 2022, calendario estivo promosso e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalle Grotte di Castellana.

Angelo Branduardi riporterà al suo pubblico le sue canzoni, felice connubio di musica e poesia, che lo hanno reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale. Il “menestrello italiano” già da tempo asseconda la sua versatilità in campo musicale, presentandosi al pubblico con concerti basati su diverse formazioni. Può così passare con grande facilità dall’esecuzione in duo del repertorio di musica del passato, che fa parte della sua collana “Futuro Antico”, alla classica formazione folk-rock, con basso e batteria. Se nel primo caso si assiste ad un concerto “all’insegna del “meno c’è più c’è”, un viaggio intimo alla “una ricerca della magia dei suoni”, nel secondo caso l’Artista ripercorre tutta la sua travolgente e lunga carriera, costellata da grandi successi. Accompagnato da Fabio Valdemarin alle tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria, Angelo Branduardi riporta così sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale.

A inaugurare gli appuntamenti in piazza Garibaldi, venerdì 19 agosto, è stato invece il concerto degli Audio 2, che hanno entusiasmato il pubblico fra nuovi brani e vecchi successi. Mentre, dopo il concerto di Branduardi, ancora due appuntamenti impegneranno piazza Garibaldi, che accoglierà mercoledì 24 agosto Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet - Archi E Frecce e giovedì 25 agosto lo spettacolo “Mi chiamo Luigi”, racconto musicale di Giorgio Vignali e Vito Schirone che vuole celebrare Luigi Tenco, la sua musica, e raccontarne l’uomo e la sua levatura morale.

Le quattro date di piazza Garibaldi si incrociano con gli appuntamenti e le iniziative del Comitato Feste Patronali nell’ambito dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno: sabato 20 agosto Simona Bencini Songbook “Dai Dirotta su Cuba in poi” e domenica 21 agosto il one man show “Solo” di Renato Ciardo (apertura in musica con l’esibizione di Kaos Wacko e Punami).

Ulteriori informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022 sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte e al seguente link: https://linktr.ee/ piazzedestate2022.