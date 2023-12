Àngoli, un nuovo festival internazionale d’arte di Spazio Murat con proiezioni, installazioni e performance musicali

Dal 27 al 29 Dicembre si svolgerà a Bari la prima edizione di un festival d’arte prodotto e organizzato da Spazio Murat. Àngoli è la prima rassegna internazionale che la città dedica alle molteplici relazioni tra l’arte, le sue forme e la sua percezione: tecnologia, scienza, politica e cosmologia, nel vortice dei rapporti tra opere e spettatori.Esplora, mutando di anno in anno formato e struttura, lo scombinarsi e ricombinarsi di linguaggi e generi, tra arti visive, cinema e giochi, documentari e fiction, corpi, suoni e digitalizzazione delle esperienze. Con la direzione e, per questa edizione, la cura di Massimo Torrigiani, la versione inaugurale del festival si articola in tre giorni di proiezioni, video-installazioni, incontri e concerti, con programmi serali e matinée.

Il pubblico di Spazio Murat vedrà per la prima volta documentari e film di Yuri Ancarani, Fabrizio Bellomo, Sebastiano D’Ayala Valva, Matthew Herbert, Jumana Manna ed Eva e Franco Mattes, insieme alle installazioni dei video di Charwei Tsai. Assisterà ai concerti di Bruna Di Virgilio e dei PRAED, e parteciperà a conversazioni con autori e critici.

Tante novità e anteprime per una rassegna che mira a offrire al pubblico una diversa prospettiva sull’arte (a partire, per quest’anno, da cinema e documentari) e un’esperienza diversa, “spigolosa” e consapevole, delle nostre amate festività.

Àngoli sta per spigolo, obliquo, ellittico, prospettico, irregolare, scomodo, per linee spezzate, per la capacità dell’arte di rompere e risaldare i giunti del linguaggio e della conoscenza in nuove forme. L’osservazione consapevole del riflesso che la vita collettiva ha sulle nostre e sui riflessi che i nostri punti di vista hanno sulla collettività. Il nostro angolo di mondo.

Per l’inaugurazione, la sera del 27 Dicembre, la prima proiezione in Puglia del film Il popolo delle donne, ultima opera di uno degli artisti e registi italiani più apprezzati a livello internazionale: Yuri Ancarani. Al quale Àngoli dedica una sintetica retrospettiva, presentando nei giorni successivi anche The Challenge e Atlantide.

Il popolo delle donne, presentato alla 20a edizione delle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del cinema di Venezia, più che un film, è la ripresa di una lectio magistralis della psicoanalista e terapeuta Marina Valcarenghi, che ha lavorato a lungo con detenuti per violenza contro le donne. Nei 60 minuti dell’opera Valcarenghi ripercorre trent’anni di riflessioni sulle dinamiche relazionali e di genere intrecciate alla storia italiana.