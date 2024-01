Gianluigi Lembo e la band di Anema e Core a Bari

Le prenotazioni per il 15 marzo 2024 sono già aperte. Per maggiori informazioni tel. 333.7817105, www.insidemotionsevents.com.

Dopo il sold out di sabato scorso, il Country Club di Bari è già pronto a riaccogliere Gianluigi Lembo e la band di Anema e Core, la storica Taverna di Capri: appuntamento già fissato per venerdì 15 marzo 2024. Sarà un’altra grande serata – la terza nel club barese - animata dalla formazione del tempio del divertimento più noto d’Italia e luogo cult per generazioni di vip da oltre vent’anni.

Sabato il grande successo del dinner show organizzato da Inside Emotions Luxury Events, con la partecipazione di Amicar Lexus e Stefano Brescia – Hair and Beauty Salon in qualità di main sponsor. Per una notte il Country Club si è trasformato nella celebre Taverna caprese, con uno spettacolo che ha visto la tradizione degli chansonnier fondersi con i pezzi da novanta della musica napoletana, dai grandi classici anni ’70 alle più recenti hit di successo internazionale, sul palco anche tanta ironia con Gianluigi Lembo, degno erede di papà Guido, storico chansonnier e fondatore della taverna dei vip. Il pubblico, come nella migliore tradizione di Anema e Core, è stato assoluto protagonista della serata, cantando, ballando e divertendosi in modo sano e genuino. Ma “Anema e Core” non è solo un omaggio alla canzone napoletana. L'energia e l'entusiasmo che animano la Taverna servono a scaldare il pubblico che diventa parte dello spettacolo. Non c'è alcun canovaccio, ma l’arte dell'improvvisazione che trascina e mette il buon umore.

La tappa barese rientra nel tour invernale che vede la band in giro nei club, teatri e palazzi istituzionali più esclusivi d’Italia, e non solo: da New York a Los Angeles, passando per Dubai, Venezia, Milano, Roma, Napoli, fino alle tappe in Sicilia e Puglia.

Le prenotazioni per il 15 marzo 2024 sono già aperte. Per maggiori informazioni tel. 333.7817105, www. insidemotionsevents.com.