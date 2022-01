Al Teatro Barium il il concerto tributo a Mina e Battisti della Cover-band gli Anima Latina

Prezzo non disponibile

Sul palco del Teatro Barium in data 28 Gennaio 2022 (venerdì) ore 21:00, si esibiranno Gli Anima Latina. Gli Anima Latina - Tributo a Mina e Lucio Battisti, tribute band di 6 ragazzi baresi. Ripropongono in una scaletta ricchissima di grandi successi e alcune canzoni meno conosciute, la straordinaria carriera del cantautore di Poggio Bustone e della intramontabile Mina. Più di due ore di concerto, sapendo già di non riuscire ad accontentare tutti ma nella speranza di lasciare il pubblico senza voce, dopo aver cantato assieme a noi brani celeberrimi. Cover-band composta da: – Fiorangela Togo Voce – Francesco Corallo Voce e chitarra acustica – Stefano Renna Chitarra elettrica, cori – Lorenzo Freccia D'Urso Tastiera, cori – Angelo Verbena Basso - Giuseppe Bruni Batteria

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link: www.mtbproduzioni.com/teatrobarium

Info e prenotazioni: 080 561 72 64