Guido Balestracci e Friends a Palo del Colle

Il festival di musica antica Anima Mea approfitta della presenta di Guido Balestracci, violista da gamba di fama internazionale protagonista nei giorni scorsi di un doppio concerto dedicato all’arpeggione (strumento ormai scomparso), per proporre la pratica dell’incontro improvvisato oggi trascurato nel campo della musica accademica, ma particolarmente caro alla manifestazione. E con il concerto «Carte blanche», in programma lunedì 15 novembre (ore 20.30) nella splendida chiesa del Purgatorio di Palo del Colle, dà «carta bianca» a Balestracci per un recital a sorpresa dal taglio autobiografico del quale il musicista sarà protagonista con alcuni amici pugliesi specialisti di «early music», Gioacchino De Padova (viola da gamba), Paola Ventrella (tiorba), Pino Petrella (chitarra barocca), Michele Visaggi (clavicembalo) e Gaetano Magarelli (organo a cassapanca).

Il biglietto può essere acquistato direttamente al botteghino il giorno stesso dell’evento oppure online su postoriservato.it.