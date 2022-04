In scena a Molfetta lo studio Anima Mundi: la Compagnia Eleina D. racconta in danza le vite che si confrontano con il destino

Follia, legami, tradizione, Karma. Queste le parole-chiave con le quali tre danzatori si raccontano domandandosi: cosa ci comanda veramente? Siamo noi i fautori del nostro divenire, o siamo inevitabilmente legati alle scelte degli altri?

Sabato 23 aprile alle ore 20 la Compagnia Eleina D. porta in scena al laboratorio urbano La Cittadella degli Artisti di Molfetta lo studio ANIMA MUNDI, progetto che vede la collaborazione artistica di Teresa Ludovico e il sostegno di Teatri di Bari. Uno spettacolo che porta al centro della scena tre storie che parlano di karma, nodi che vengono al pettine, vite che si incontrano/scontrano/confrontano con il destino, forse già scritto, che inevitabilmente ci presenta il conto nel corso delle esperienze che viviamo. Allo spettacolo seguirà poi un incontro aperto al pubblico con la Compagnia Eleina D.

Biglietto unico 5 euro, disponibile al botteghino della Cittadella e sul circuito Vivaticket. Botteghino (via Bisceglie 775, Molfetta) attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it. E per chi possiede la myWorld card di Teatri di Bari, sarà rimborsato del 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android). Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it.

Bio Compagnia Eleina D.

La Compagnia Eleina D. nasce nel 2011 e diventa in pochi anni un punto di riferimento nella creazione di performance di Teatro fisico per produzioni teatrali e nella gestione di grandi eventi, per realtà private ed enti pubblici. Fondatori della Compagnia sono Vito Cassano e Claudia Cavalli, fautori di un nuovo stile coreografico.

Dopo essersi conosciuti lavorando nella Compagnia di Mvula Sungani, Vito Cassano e Claudia Cavalli fondono la Compagnia Eleina D..

Con la produzione “Sete” EleinaD. vince il premio ex aequo del pubblico al bando “G’d’A 2012”.

In seguito viene creato “Marcialaria”, progetto realizzato per gli spazi urbani, rappresentato in numerosi centri storici italiani. Allo stesso scopo, nel 2017 viene ideato “Mostrati”, spettacolo itinerante di performance urbane.

Nel 2013 EleinaD. inizia una collaborazione con Kataklò, in qualità di danzatori, coreografi e insegnanti. L’estratto “Pelle” (collaborazione con il duo ZaMaGa) viene inserito all’interno della produzione “Puzzle” (Kataklò), che ha circuitato nei maggiori teatri di Italia, Olanda, Brasile e Turchia.

Nel 2013, con una coreografia di Vito Cassano, Claudia Cavalli partecipa al “PPS Aerial Tournament Performance” (Hong Kong) vincendo tutti i premi (miglior tessuto, premio della critica, miglior costume e vincitrice assoluta).

Dal 2014 EleinaD. si occupa delle coreografie dello spettacolo stanziale “Hell in the Cave”, unico spettacolo aereo sotterraneo.

La Compagnia viene selezionata per gli eventi di celebrazione del santo patrono di Bari, San Nicola, con “Il volo”, performance aerea scelta da Sergio Rubini per rappresentare il miracolo del santo (2015) e con “Il culto”, performance all’alba e al tramonto nell’ambito del progetto “Il mondo di San Nicola” del Teatro Margherita di Bari, Fondazione Nikolaos e Associazione CinEthic (2016).

Si esibisce con due performance aeree all’interno del decennale spettacolo “Il Grande Spettacolo dell’Acqua” sul lago di S.Pietro-Monteverde (AV) in replica nell’agosto 2016 per la Fondazione “Insieme Per” e la regia di Carmen Vella.

Nell’ambito del Festival del World Dance Movement – The International Workshop (direzione artistica di Michèle Assaf) vengono presentate le produzioni “I’m so confused” (2016), unica coreografia italiana selezionata al MOVE IT 2018 (Londra) e “Co_Esistenza” (2017), che viene selezionata, l’anno seguente, per il festival “IDACO NYC – Italian Dance Connection”, performando all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura e presso il Baruch Performing Arts Center di Manhattan (NYC).

Nel maggio 2018, i danzatori Eleina D. debuttano al Maggio all’Infanzia in “Cappuccetto Rosso”, una produzione “La luna nel letto” con Teatro Crest e Teatri di Bari, con le coreografie di Vito Cassano e la regia di Michelangelo Campanale, spettacolo già vincitore di “Festebà Festival 2018” (Ferrara), “FIT Festival 2018” (Lugano, Svizzera) e “Premio Eolo 2019”.

Attualmente la Compagnia Eleina D. ha all’attivo le produzioni “Co_Esistenza” e “Cappuccetto Rosso”. Nuova produzione: “Humans” (2019).

Di seguito la scheda dello spettacolo

Compagnia Eleina D.

ANIMA MUNDI studio

Coreografie di Vito Cassano

In scena Claudia Cavalli, marco Curci e Francesco Lacatena

Collaborazione artistica Teresa Ludovico

Light designer Angelo Tauro

con il sostegno di Teatri di Bari

Follia, legami, tradizione, Karma. Queste le parole-chiave con le quali tre danzatori si raccontano domandandosi: cosa ci comanda veramente? Siamo noi i fautori del nostro divenire, o siamo inevitabilmente legati alle scelte degli altri? Attraverso diverse modalità di movimento, d’interazione causa- effetto, di scelte e persino di linguaggio verbale i 3 corpi si curano trovando la maniera di esorcizzare i loro malesseri; proprio come si usava nel fenomeno del tarantismo.

Durante il lavoro infatti, immergendosi negli usi e costumi e nella cultura della loro terra d’origine, avvengono una serie d’incontri con danzatori e musici di Taranta, dove viene approfondita una parte importante della cultura e della danza popolare ,esplorando il mondo della PIZZICA e della TARANTA: danze curative; dove le persone affette da “mali incurabili” guarivano muovendosi e traendo sollievo dalle pulsazioni e dall’energia vibrante del suono del tamburello , riconducibile al battito cardiaco, che è alla base di tutto, che da “movimento ” a ogni cosa.

Diventa questa la risposta dei danzatori che trovano libero sfogo alla loro espressione e guidati dal coreografo, portano in scena le loro esperienze karmiche e il loro punto di vista sui legami personali, che a un certo punto diventano NECESSARI e INEVITABILI; si sperimenta cosi un sistema di sospensione aerea che diventa la chiave di lettura di tutto il progetto, nel quale i corpi sono realmente legati l’uno all’altro, rispondendo così alla domanda iniziale : le scelte di uno, condizioneranno inevitabilmente le scelte degli altri.