Negli spazi del Centro servizi per le famiglie del Municipio IV i laboratori circensi rivolti ai più piccoli

Nell’ambito della festa del Municipio, si terrà domani, mercoledì 27 luglio, a partire dalle ore 17.30, negli spazi del Centro servizi per le famiglie del Municipio IV, in via Costruttori di Pace, un momento di animazione e laboratori circensi rivolto a bambine e bambini dai sei anni in su. L’evento rientra nelle azioni del progetto promosso dall’associazione Un clown per amico “No borders on the stage”, vincitore del bando URBIS del Comune di Bari - Pon Città metropolitane 2014/2020.

Nel corso del pomeriggio, sulla pista da circo allestita per l’occasione, le ragazze e i ragazzi di “No borders on the stage” terranno i laboratori di piccolo circo, durante i quali i partecipanti potranno sperimentare le discipline della giocoleria, dell’equilibrismo e dell’acrobatica aerea.

Queste animazioni di strada rientrano fra le azioni conclusive del progetto, che ha visto impegnati i partecipanti in momenti di formazione teorica e pratica sulle discipline circensi guidati dagli esperti di Un clown per amico, alla presenza di artisti di circo contemporaneo provenienti dalle più prestigiose compagnie europee. Tra ottobre e novembre andrà in scena lo spettacolo finale di “No borders on the stage”, la cui creazione è stata supportata dalla compagnia torinese di Circo Contemporaneo MagdaClan.