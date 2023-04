A Molfetta animazioni culturali e performance gratuite in occasione della giornata di Pasquetta

Prezzo non disponibile

Molfetta, i luoghi del cuore - Special Edition Pasquetta 2023. Il Teatro Dei Cipis, in collaborazione con l’Info Point turistico della ReteRegionale, propone animazioni culturali in occasione della giornata di Pasquetta per le aperture straordinarie dei siti comunali.

Performance teatrali, musicali, di danza ideate per valorizzare sia il contenitore culturale che la particolare ricorrenza. Saranno interessati il Pulo Molfetta e il Museo Civico Archeologico del Pulo Molfetta al mattino, mentre nel pomeriggio le attività di animazione si sposteranno al Torrione Passari Molfetta, Chiesa della Morte e Sala dei Templari Molfetta.

è necessaria la prenotazione solo per il Pulo e il Museo Civico Archeologico.

Per info contattare Infopoint al 351 9869433 o venirci a trovare in via Piazza 27-29 tutti i giorni dalle 9 alle 19, sabato e domenica 9-13 e 15,30-21,30

Durante gli orari di apertura dei luoghi della cultura si potrà assistere gratuitamente alle performance.